النفط يقدم اعتراضاً رسمياً على مخالفة إدارية في مباراة الطلبة

قدمت إدارة نادي النفط الرياضي، يوم الجمعة، اعتراضاً رسمياً الى لجنتي المسابقات والانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، على مخالفة إدارية رافقت مباراة الفريق أمام الطلبة ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وجاء في الاعتراض الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن لاعب فريق الطلبة مصطفى محمد معن شارك في الشوط الأول من المباراة مرتدياً القميص رقم 34، في حين أنه مدوّن في استمارة المباراة بالرقم 32، وهو ما اعتبرته إدارة النفط مخالفة للوائح التنظيمية.

وطالبت إدارة النادي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، لضمان العدالة وتطبيق القوانين على جميع الأندية.

وتعادل فريق النفط مساء أمس الخميس مع ضيفه فريق الطلبة من دون أهداف، في مباراة احتضنها ملعب "الساحر أحمد راضي" بالعاصمة بغداد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.