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النفط يقترب من لقب الدوري الممتاز بفوز ثالث والسبت سيكون الحسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-05T21:38:41+0000
النفط يقترب من لقب الدوري الممتاز بفوز ثالث والسبت سيكون الحسم

شفق نيوز/ تمكن فريق النفط من الفوز على فريق الشرطة بنتيجة 63 - 55 نقطة في المباراة الثالثة ضمن مباريات ختام دوري السلة الممتاز لحساب المباراة الثالثة ضمن المباريات النهائية

وجرت المباراة على قاعة الشعب للالعاب الرياضية

وقال خالد نجم عضو الاتحاد لوكالة شفق نيوز، "على الفريق الذي يبغي التتويج لابد عليه الفوز اربع مرات، موضحا ان فوز اليوم للنفط هو الثالث وينبغي ان يفوز للمرة الرابعة ليتوج باللقب للموسم 2021-2022.

واضاف ان الاتحاد حدد يوم السبت المقبل لاقامة المباراة الفاصلة ففي حال فوز النفط فانه يتوج باللقب واذا فاز الشرطة عليه الفوز ثلاث مرات اخرى ليحسم اللقب .

وكان فريق نادي نفط البصرة توج بالمركز الثالث بعد فوزه بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق نادي دجلة الجامعة بفارق سبعة نقاط وبواقع 99-92 نقطة .

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