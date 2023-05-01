النفط يفوز على زاخو في مباراة المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز / تمكن فريق نادي النفط، اليوم الاثنين، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق زاخو ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز بنتيجة 89-73.

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز إن "بهذه النتيجة يكون عدد فوز النفط 3 مقابل فوزين لزاخو، وسيكون لقاء الحسم يوم السبت المقبل في زاخو".

وأضاف نجم أن "في حال فوز النفط سيكون قد تأهل للمباراة الختامية أمام الشرطة وفي حال فوز زاخو يتعادل الفريقان بالفوز ويذهب الحسم لمباراة اخرى الفائز فيها يتأهل للمباراة الختامية للدوري الممتاز".

وجرت مباراة اليوم في الساعة الخامسة عصراً في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.

يذكر أن فريق الشرطة حسم تأهله للمباراة النهائية بانتظار أما فريق النفط أو زاخو.