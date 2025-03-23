النفط يفوز على القاسم بهدف قاتل في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه القاسم، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة التاسعة والربع مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حسام جادالله في الوقت القاتل بالدقيقة 90+2.

ورفع فريق النفط رصيد للنقطة 33 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 32 بالمركز العاشر.