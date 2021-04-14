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النفط يفوز على الحلة والكهرباء على الخطوط في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-14T16:29:06+0000
النفط يفوز على الحلة والكهرباء على الخطوط في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / احتضنت قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد، يوم الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

في المباراة الاولى، فاز فريق نادي النفط على فريق نادي الحلة بفارق 40 نقطة وبواقع 89-49، وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق نادي الكهرباء على فريق نادي الخطوط بفارق 16 نقطة وبواقع 85-69 نقطة.

من جانب آخر، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة انطلاق المرحلة الثانية لأندية دوري الدرجة الأولى بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال خالد نجم امبن سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعلن في وقت لاحق نتائج البطولة بعد المصادقة عليها من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من دوري اندية العراق للدرجة الاولى بمشاركة سبعة مناطق وهي (هيت-الفلوجة- بغداد-كربلاء- قضاء الهندية- الناصرية- الموصل)".

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