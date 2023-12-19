النفط يفوز على الحشد.. وغرب آسيا تؤجل دوري السلة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أنهى نادي النفط مباراته بفوزه على الحشد الشعبي بفارق 11 نقطة بنتيجة (87_76) لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة على قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

الى ذلك قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباراة الدفاع الجوي وزاخو الى إشعار آخر .

وقال مدير اعلام اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز ، إن التأجيل جاء بسبب تزامن مباراة نادي الشرطة مع النادي الرياضي اللبناني ضمن منافسات غرب آسيا (وصل) التي ستقام في قاعة الشعب في العاصمة بغداد بعد غدٍ الأربعاء .