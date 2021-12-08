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النفط يفوز على الحشد الشعبي بدوري كرة السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-08T17:29:18+0000
النفط يفوز على الحشد الشعبي بدوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ خاض فريقا النفط والحشد الشعبي لكرة السلة، يوم الاربعاء، قمة سلوية على قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية وسط العاصمة بغداد، انتهى اللقاء بفوز النفط بنتيجة 67-52 نقطة.

وانتهت الفترة الاولى من المباراة بتسجيل 25 نقطة كانت حصة النفط منها 14 نقطة بينما سجل فريق الحشد الشعبي 11 نقطة، وشهدت الفترة الثانية تقدم النفط ايضاً بنتيجة 39 نقطة بينما استطاع الحشد من تسجيل 21 نقطة.

وفي الفترة الثالثة حاول فريق الحشد الشعبي العودة الى المنافسة لكن دون جدوى اذ كان اداء النفط في تصاعد عبر تسجيل النقاط، وانتهت لصالح النفط بنتيجة 54 -44 نقطة.

اما الفترة الرابعة والحاسمة فقد حاول فيها الفريقان اثبات الذات والظفر بالفوز، وتمكن فيها فريق النفط من حسم المباراة بواقع 67 نقطه بينما جمع فريق الحشد الشعبي 52 نقطة لم تكن كافية امام تألق النفط.

وفي مباراة الناشئين المصاحب للدوري الممتاز، فاز ناشئة الحشد الشعبي على فريق ناشئة النفط بنتيجة 76-41 نقطة.

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