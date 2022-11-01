النفط يفتح قنوات اتصال مع عدّة مدربين لخلافة أحمد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي النفط، يوم الثلاثاء، فتح قنوات اتصال مع مجموعة مدربين لتدريب النادي خلفاً للمدرب حسن أحمد.

وقال المنسق الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر لوكالة شفق نيوز، إن "اسماء عدّة على طاولة النادي وسيتم الاتفاق مع واحد منهم لقيادة النادي".

ورداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز بشأن حظوظ حكيم شاكر، اكد الثامر بان "حكيم شاكر هو احد الاسماء ومن ضمن الاسماء القريبة لتدريب النفط".

واوضح ان "الادارة ستتوصل الى اتفاق نهائي مع احد المدربين خلال الساعات المقبلة وسيتم الاعلان عن المدرب الجديد".

واليوم الثلاثاء، أعلن حسن احمد مدرب النفط لكرة القدم، استقالته رسمياً من تدريب كرة النفط.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إن سبب استقالته هو غياب الحظ والتوفيق في نتائج الفريق، مبينا انه خسر أربع مباريات في الدوري الممتاز وهذا صعب على سمعته التدريبية.

واوضح "قررت ان استقيل كوني لم اتعرض بحياتي التدريبية منذ 30 عاماً لـ4 خسارات متتالية".