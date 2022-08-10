النفط يعزز صفوفه بتعاقدات جديدة ولاعبان يجددان مع الشرطة استعداداً للموسم الكروي المقبل

شفق نيوز / تعاقدت ادارة نادي النفط، اليوم الأربعاء، مع عدد من اللاعبين لتمثيل الفريق الموسم المقبل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "ادارة النفط تعاقدت رسمياً مع اللاعب عباس بديع مدافع المنتخب الاولمبي قادماً من نادي نفط ميسان ، واللاعب محمد ابراهيم قادما من نادي الكهرباء لموسم واحد لكل منهما".

وأضاف المراسل أن ادارة النفط تعاقدت أيضا مع لاعب خط الوسط كرار محمد المختار قادما من الطلبة ، وجناح اليمين علي خليل قادما من نادي الطلبة ايضاً.

وتابع المراسل أن النفط ضم أيضا مدافع اليسار حيدر علي قادماً من النجف، وكذلك المدافع فاضل كريم قادماً من نفط ميسان.

وكان فريق النفط قد تعاقد مع المدرب حسن احمد بعد عدم تجديده مع المدرب باسم قاسم، وذلك لقيادة فريقه الكروي للموسم 2022-2023.

يذكر أن النفط جاء رابعاً في قائمة فرق الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 بعد ان جمع 64 نقطة .