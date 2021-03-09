النفط يطلب بتأجيل لقائه أمام زاخو لقطوعات الطرق وصعوبة الوصول لملعب التاجي

شفق نيوز/ طالبت إدارة نادي النفط تأجيل مباراة اليوم الثلاثاء امام زاخو ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز.

وقال مشتاق كاظم مشرف الفريق لشفق نيوز، اليوم "نطالب بتأجيل مباراة اليوم لأن من الصعب ان نصل الى ارض الملعب في التاجي في ظل انسدادات الطرق" .

وأعرب عن استغرابه من عدم الاستجابة من المسابقات في التطبيعية للطلب بتأجيل اللقاء رغم الظرف الصعب بالتنقل خلال ايام الزيارة .

وبين ان وصولنا لملعب المباراة صعب ومتعب للاعبين للقطوعات الكثيرة للطرق بسبب زيارة الإمام موسى الكاظم، مشيرا الى انه وصل الى الوحدة التدريبية أمس مشياً على الإقدام فكيف بحال اللاعبين والتأثيرات التي تصيبهم .

وبين أنه يشيد بجهود المسابقات بتمشية الدوري دون توقفات لكن في نفس الوقت هنالك أيام نعجز فيها عن الوصول إلى الملاعب خصوصا هذا اليوم والزيارة في اوجها .