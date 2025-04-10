النفط يخطف 3 نقاط ثمينة من ديالى في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ فاز فريق النفط، يوم الخميس، على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 2-0 في انطلاق منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب الساحر احمد راضي، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق النفط هدفه الأول في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب وليد كريم، وسجل الهدف الثاني ستار ياسين بالدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع بانتظار باقي المباريات، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 18 بالمركز 18.