النفط يخطف ثلاث نقاط من الطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي النفط، اليوم الأربعاء، على ضيفه نادي الطلبة بنتيجة 2-1 في اخر مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي الامانة الرياضي.

انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بهدف دون رد ، جاء عن طريق اللاعب سامسون دير غبادييو في الدقيقة 27 ، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للطلبة في الدقيقة 63 عن طريق حسين عبدالله لاوندي ، وفي الدقيقة 71 سجل النفط هدفه الثاني عن طريق اوكامولا توبي.