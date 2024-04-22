النفط يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الحدود في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق النفط، يوم الاثنين، من تحقيق الفوز على مضيفه الحدود بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

واستضاف ملعب الساحر احمد راضي، في بغداد مباراة الفريقين عند الساعة 3:45 من عصر اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف دون مقابل للنفط ، جاء الهدف عن طريق اللاعب كرار سالم في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني ادرك النفط التعادل براسية المحترف نيدفريكي في الدقيقة 54 ، وسجل النفط هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف اوكيكي اوفلابي في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء طرد لاعب نادي النفط وليد كريم بعد ان اشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجهه في الدقيقة 87 لتعمده اللعب الخطر ، ليكمل النفط اللقاء بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وصفد صباح مساعدا أولا، وحسن علي شلاكة مساعدا ثان، وحامد طالب حكما رابعا، وواثق محمد حكم "فار".