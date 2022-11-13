النفط يخطف الصدارة من الشرطة بقمة دوري السلة العراقي الممتاز 

شفق نيوز/ في قمة مباريات دوري السلة العراقي الممتاز تمكن فريق نادي النفط مساء اليوم الأحد، من تحقيق الفوز على نادي الشرطة بنتيجة (102-97) نقطة وخطف الصدارة باعتلاء قائمة ترتيب الفرق.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية التي كانت مسرحاً للقاء الشرطة وحامل اللقب في السنوات الخمس الأخيرة فريق النفط ، في المباراة التي أقيمت ضمن إطار الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز .

وبهذا الفوز فقد فريق الشرطة صدارة جدول ترتيب دوري كرة السلة الممتاز بعد ان كان متصدرا برصيد 14 نقطةً بالعلامة الكاملة ، بينما قفز الوصيف فريق النفط الى المركز الاول برصيد 16 نقطة .