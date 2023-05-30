النفط يحقق فوزا ثمينا على الكرخ وتعادل نفطي الوسط والبصرة

شفق نيوز/ خطف فريق نادي النفط اليوم الثلاثاء، فوزا ثمينا من الكرخ، فيما كان التعادل حصة نفطي الوسط والبصرة، في مباراتين ضمن منافسات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة الاولى حقق فريق نادي النفط الفوز على ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 3-2 ، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي .

وسجل النفط هدفين في الشوط الأول عن طريق المحترف دينيس اكبار انتوي في الدقيقة (3-23)، وتمكن الكرخ من تسجيل هدفي التعديل في الشوط الثاني عند الدقيقة (54-74) من عمر اللقاء عن طريق اللاعب جعفر عبيس كاظم، وسجل لاعب النفط دينيس اكبار انتوي "هاتريك" هدفا قاتلا في الدقيقة 90+1 ليخرج النفط فائزا في المباراة.

ورفع النفط رصيده للنقطة 30 بالمركز 18 ، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 42 بالمركز التاسع.

واحتضن ملعب النجف الدولي مباراة فريق نادي نفط الوسط ضيفه فريق نادي نفط البصرة وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 34 بالمركز 15، كما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 37 بالمركز 14.