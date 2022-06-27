النفط يحقق آخر انتصار له على سامراء في نهاية الدوري العراقي الممتاز (صور)

شفق نيوز / حقق فريق النفط لكرة القدم، يوم الاثنين، فوزا كبيراً على مضيفه سامراء، بنتيجة 3-0، وذلك في آخر مباراة لهما في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

وجاء هدف فريق نادي النفط الأول في الدقيقة 38 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح كرار محمد، وسجل صهيب رعد الهدف الثاني للنفط في الدقيقة 83، وعاد النفط ليسجل هدفه الثالث عن طريق أحمد عبد الرزاق بالدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وضيف ملعب سامراء مباراة فريقه أمام ضيفه النفط في انطلاق منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

ورفع النفط رصيده للنقطة 64 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد سامراء عند النقطة 12 بالمركز الأخير.