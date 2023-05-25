النفط يحقق الفوز على نظيره البصري في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النفط من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي نفط البصرة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السادسة و45 دقيقة على ملعب الفيحاء في البصرة.

وسجل النفط هدفه الاول في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الاول عن طريق منتظر محمد، بينما سجل الهدف الثاني حسن داخل كشاش عند الدقيقة 29، وفي الدقيقة 86 جاء الهدف الثالث للنقط عن طريق احمد عبد الرزاق.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 27 بالمركز 18، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 36 بالمركز 14.