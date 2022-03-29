النفط يحقق الفوز على مضيفه نفط البصرة في المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النفط لكرة السلة ان يعود بفوز مهم من البصرة عقب تغلبه على صاحب الارض والجمهور نادي نفط البصرة بنتيجة (87-75)، وذلك لحساب منافسات المربع الذهبي.

اذ انتهت الفترة الاولى للنفط بنتيجة (21-14) ليعود نادي نفط البصرة ويحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (42-40) ، وسرعان ما عاد نادي النفط وبقوة خلال الفترة الثالثة ليحسمها لصالحه بنتيجة (64-54) كما فاز بالفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة (87-75).

وحصل لاعب فريق نادي النفط ايهاب حسن لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 10 نقاط و16 ريباوند و 1 اسيست.