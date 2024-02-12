النفط يحقق الفوز على النجف في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق النفط الفوز على ضيفه فريق النجف، يوم الاثنين، في أولى مواجهات اليوم الثالث لمنافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة الثانية عصراً على ملعب نادي أمانة بغداد وانتهت لصالح النفط بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل جاء في اللحظات الأخيرة من زمن الشوط عند الدقيقة 45+3 عن طريق سامسون داري.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق النجف من تسجيل هدف التعديل وجاء الهدف من خطأ دفاعي سجل منه لاعب النفط المحترف كلوزا غوبوزو في مرمى فريقه عند الدقيقة 78، وعاد نفس اللاعب كلوزا غوبوزو ليعوض فريقه بعدما صحح خطأه بتسجيله الهدف الثاني لفريقه النفط من رأسية جميلة في الدقيقة 83.