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النفط يحقق الفوز على الكهرباء بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-28T14:40:41+0000
النفط يحقق الفوز على الكهرباء بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النفط لكرة القدم من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكهرباء، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصراً على ملعب التاجي في بغداد، وسجل النفط هدفه في الدقيقة 11 عن طريق وليد كريم، وفي الدقيقة 30 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنفط، لكن أضاعها اللاعب نفسه، لينتهي الشوط الأول ومن ثم المباراة بتقدم النفط بهدف دون مقابل للكهرباء.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 46 بالمركز السادس، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 36 بالمركز العاشر مؤقتاُ.

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