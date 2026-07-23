النفط يحقق الفوز على الزوراء ودياً

شفق نيوز- بغداد

‏تمكن فريق نادي النفط الرياضي، من تحقيق الفوز على فريق الزوراء، بهدف نظيف في مباراة ودية جرت عصر اليوم الخميس في بغداد.

‏وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب نادي النفط في العاصمة بغداد عند الساعة 5:00 مساءً.

وتأتي مباراة اليوم ضمن استعدادات الفريقين لدوري نجوم العراق للموسم 2026 - 2027، والذي ينطلق منتصف شهر آب/أغسطس المقبل.

ويسعى الفريقان إلى تنفيذ البرنامج الفني الذي أعده الجهاز التدريبي، بهدف رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد قبل خوض المواجهات الرسمية.

وكان الزوراء قد حصل على المركز الرابع في الموسم السابق لدوري نجوم العراق، بعد جمعه 66 نقطة بينما حل النفط بالمركز 11 برصيد 48 نقطة.