النفط يحرق الحدود مرتين

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه الحدود بنتيجة 2-0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت في ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة العاشرة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم النفط بهدفين دون رد للحدود.

سجل النفط هدفه الأول عن طريق وليد كريم في الدقيقة 28، وأضاف ستار ياسين الهدف الثاني في الدقيقة 41، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع فريق النفط رصيده للنقطة 45 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 17 بالمركز الأخير.