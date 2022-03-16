النفط يحتفظ بصدارة الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق كرة السلة لنادي النفط فوزا مهما على فريق نادي دجلة الجامعه بنتيجة 84-72 نقطة.

وانهى النفط الفترة الاولى لصالحة بـ21 نقطة، بينما جمع فريق دجلة 16 نقطة ليعود من جديد النفطيون ويكسبوا الفترة الثانية بـ36 نقطة مقابل 24 الى دجلة الجامعة.

أما الفترة الثالثة فحاول فيها دجلة الجامعة، ولكن بدون جدوى، حيث هيمن ابناء المدرب خالد يحيى على دقائق هذة الفترة ليحصدوا 62 نقطة مقابل 43 .

والفترة الرابعة والاخيرة والتي اشتد فيها الفريقان من خلال اصرار على تسجيل النقاط بابداع فريق النفط ليختمها ب 84 بينما اكتفى فريق دجلة بـ72.