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النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T20:49:01+0000
النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي النفط الرياضي، يوم الأربعاء، عن تجديد عقد المدرب الكروي باسم قاسم لموسم اخر.

وقال جمعة الثامر المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة والمدرب باسم قاسم اتفقا على التجديد لموسم اخر بعد التفاهم على النقاط كافة التي تدعم مشوار الفريق والمدرب للموسم الكروي المقبل.

واوضح ان الادارة وجدت الاستقرار بتواجد المدرب باسم قاسم بعد ان تمكن من قيادة الفريق في الموسم المنصرم بشكل جيد، مبينا ان هذا جانب إيجابي لاستمرارية المدرب مع اللاعبين ومهم فنيا.

وحل فريق نادي النفط بالمركز السادس في ترتيب فرق الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 برصيد 50 نقطة.

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