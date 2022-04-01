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النفط يتغلب على نفط البصرة ويتأهل لنهائي دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T17:24:35+0000
النفط يتغلب على نفط البصرة ويتأهل لنهائي دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / حقق نادي النفط لكرة السلة، يوم الجمعة، الفوز على فريق نفط البصرة بنتيجة 70 -58 نقطة في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز، ليتأهل الى الدور النهائي.

واستحوذ فريق النفط على مجريات الربع الأول واستطاع من خلاله فرض هيمنته على مجريات الدقائق الأولى لينهيها لصالحه بنتيجة 20 نقطة مقابل 15 نقطة.

وفي الربع الثاني؛ دخل أبناء البصرة بقوة محاولين الاستحواذ على مجرياته عبر استغلال الأخطاء التي رافقت بعض لاعبي فريق النفط ونجح في ذلك وعاد للمباراة من نقطة البداية بعد كسب الربع الثاني بفارق نقطة واحدة، حيث جمع 26 نقطة مقابل 25 نقطة لفريق النفط.

وفي الربع الثالث الذي كان متقارباً في الاداء والنتيجة استطاع النفط أن يكسبه لصالحه بنتيجة 50 نقطة مقابل 42 نقطة لفريق نفط البصرة .

أما الربع الرابع والفاصل، فقد استطاع فريق النفط أن يحسمه ويخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى النهائي بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 70 نقطة مقابل 58 نقطة لفريق نفط البصرة.

وكان فريق الشرطة قد خطف بطاقة التأهل الاولى لنهائي بطولة الدوري العراقي الممتاز الذي سيتم تحديد موعده في وقت لاحق من قبل اتحاد السلة المركزي.

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