النفط يتعاقد رسميا مع أربعة لاعبين لفريقه الكروي

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي النفط الرياضي، يوم الاربعاء، مع اربعة لاعبين جدد لتمثيل كرة النادي في الدوري الكروي الممتاز للموسم 2022-2023.

وذكرت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اكملت بشكل رسمي تعاقداتها مع لاعب خط الوسط كرار محمد المختار، ومع المهاجم علي خليل، القادمان من نادي الطلبة والانضمام للنفط لموسم واحد.

وكذلك مع المدافع حيدر علي قادماً من نادي النجف الرياضي لموسم واحد.

كما اتمت الادارة تعاقدها لموسم واحد مع المدافع فاضل كريم، القادم من نادي نفط ميسان الرياضي,

وكانت ادارة نادي النفط تعاقدت رسمياً مع المدرب حسن احمد لتدريب فريقها الكروي خلفاً للمدرب باسم قاسم.