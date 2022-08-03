سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يتعاقد رسميا مع أربعة لاعبين لفريقه الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-03T12:40:33+0000
النفط يتعاقد رسميا مع أربعة لاعبين لفريقه الكروي

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي النفط الرياضي، يوم الاربعاء، مع اربعة لاعبين جدد لتمثيل كرة النادي في الدوري الكروي الممتاز للموسم 2022-2023.

وذكرت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اكملت بشكل رسمي تعاقداتها مع  لاعب خط الوسط كرار محمد المختار، ومع  المهاجم علي خليل، القادمان من نادي الطلبة والانضمام للنفط لموسم واحد.

وكذلك مع المدافع حيدر علي قادماً من نادي النجف الرياضي لموسم واحد.

كما اتمت الادارة تعاقدها لموسم واحد مع المدافع فاضل كريم، القادم من نادي نفط ميسان الرياضي,

وكانت ادارة نادي النفط تعاقدت رسمياً مع المدرب حسن احمد لتدريب فريقها الكروي خلفاً للمدرب باسم قاسم.

related

تعادل سلبي بين الطلبة والنفط في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-30 20:25:28
تعادل سلبي بين الطلبة والنفط في دوري الكرة الممتاز

النفط يفوز على امانة بغداد في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

Date: 2022-03-01 13:38:43
النفط يفوز على امانة بغداد في الوقت القاتل بالدوري الممتاز

النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

Date: 2021-02-07 15:50:56
النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

Date: 2021-07-28 20:49:01
النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

الشرطة يفوز على النفط بختام اليوم الأول للجولة 25 من الدوري الممتاز

Date: 2022-03-08 17:48:21
الشرطة يفوز على النفط بختام اليوم الأول للجولة 25 من الدوري الممتاز

محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

Date: 2021-02-08 08:19:28
محمد داود يعلن اعتزاله كرة القدم

اتحاد الكرة يعتمد ملعب نادي النفط مرخصا لإقامة مباريات الفريق

Date: 2021-09-29 12:47:23
اتحاد الكرة يعتمد ملعب نادي النفط مرخصا لإقامة مباريات الفريق

الشرطة يفوز على النفط ويؤجل حسم لقب دوري السلة الممتاز

Date: 2022-04-09 20:54:22
الشرطة يفوز على النفط ويؤجل حسم لقب دوري السلة الممتاز