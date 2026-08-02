النفط يتعادل مع الميناء ودياً في معسكر أربيل

شفق نيوز- أربيل

تعادل فريقا النفط والميناء بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما في أربيل.

وجرت المواجهة مساء اليوم على ملعب نادي هندرين في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، ضمن المعسكر التدريبي للفريقين استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وافتتح فريق النفط التسجيل أولاً، قبل أن يدرك البديل ياسين سامية هدف التعادل لفريق الميناء، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين في إطار التحضيرات الفنية والبدنية لمنافسات دوري نجوم العراق المقبلة.