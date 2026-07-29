النفط يتعادل مع الجولان ودياً في أربيل استعداداً لدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق النفط مع نظيره الجولان، ايجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جمعتهما في اربيل، اليوم الاربعاء، ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد.

وسجل هدف النفط اللاعب البرازيلي كايكي وسجل هدف النفط يوسف فوزي، في لقاء يأتي ضمن البرنامج الاعدادي للفريقين استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.

ويواصل النفط والجولان معسكرهما التدريبي في محافظة اربيل، اذ يخوض الفريقان وحدات تدريبية ومباريات تجريبية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم.

وكان فريق النفط أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة، فيما نجح الجولان في التأهل الى دوري نجوم العراق، ليكون احد الفرق العشرين المشاركة في منافسات الموسم الجديد 2026-2027.