النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

شفق نيوز/ انتهت جلسة المفاوضات في قضية انتقال اللاعب محمد داوود الى تمسك إدارة نادي النفط بخدمات اللاعب وايقاف المفاوضات.

وقال رئيس نادي النفط الرياضي حسين طالب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللاعب محمد داوود قيمة فنية عالية وواحد من افضل لاعبي الدوري المحلي ومن الصعب التفريط به في الوقت الحالي نظراً للحاجة الماسة له وذلك بناء على التقرير الذي وصلني من الكادر التدريبي للفريق .

واكد طالب أنه يكن كل الاحترام والتقدير لإدارة نادي الشرطة التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة، متعهداً لإدارة الشرطة بأن يكون لها كامل الحق والاولوية في التفاوض حول انتقال محمد داوود بنهاية الموسم الحالي.