سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-07T15:50:56+0000
النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

شفق نيوز/ انتهت جلسة المفاوضات في قضية انتقال اللاعب محمد داوود الى تمسك إدارة نادي النفط بخدمات اللاعب وايقاف المفاوضات.

وقال رئيس نادي النفط الرياضي حسين طالب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللاعب محمد داوود قيمة فنية عالية وواحد من افضل لاعبي الدوري المحلي ومن الصعب التفريط به في الوقت الحالي نظراً للحاجة الماسة له وذلك بناء على التقرير الذي وصلني من الكادر التدريبي للفريق .

واكد طالب أنه يكن كل الاحترام والتقدير لإدارة نادي الشرطة التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة، متعهداً لإدارة الشرطة بأن يكون لها كامل الحق والاولوية  في التفاوض حول انتقال محمد داوود بنهاية الموسم الحالي.

related

الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

Date: 2021-02-04 10:42:29
الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

Date: 2020-12-25 14:07:38
شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

Date: 2020-11-13 10:55:30
إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

Date: 2021-01-23 12:27:30
ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

الشرطة العراقي يخسر بفضيحة كروية أمام الشباب السعودي

Date: 2019-12-23 19:49:25
الشرطة العراقي يخسر بفضيحة كروية أمام الشباب السعودي

مدرب برتغالي لقيادة القيثارة خلفا لشهد

Date: 2020-11-18 11:02:03
مدرب برتغالي لقيادة القيثارة خلفا لشهد

اربيل يتعاقد مع مهاجم الشرطة شيركو كريم

Date: 2020-01-31 13:41:15
اربيل يتعاقد مع مهاجم الشرطة شيركو كريم

الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

Date: 2020-11-22 16:33:00
الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل