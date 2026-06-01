النفط وديالى يحققان الانتصار في ختام مشوارهما بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

فاز اليوم الاثنين، فريق ديالى على دهوك، والنفط على نوروز في ختام دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

‏وحقق الفريق ديالى الفوز على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-0، ‏وجرت المباراة على ملعب ديالى عند الساعة 6:00 مساءً.

و‏أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى هدفه الأول عن طريق اللاعب منتظر عبد السادة في الدقيقة 65.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق النفط من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نوروز نتيجة 2-1.

و‏أنتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف واحد دون مقابل لنوروز، جاء الهدف عن طريق اللاعب حسام جادالله في الدقيقة 28.

‏وفي الشوط الثاني اضاف النفط هدفه الثاني في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب ستار ياسين وقلص نوروز النتيجة بعد تسجيله هدف في الدقيقة 87 عبر اللاعب بول كومولافي.