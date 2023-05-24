النفط بطلا لدوري السلة الممتاز للموسم 2022-2023

شفق نيوز/ توج فريق نادي النفط بطلا للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2022-2023 بعد تغلبه على نادي الشرطة في المباراة الحاسمة بنتيجة (83-73).

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان النفط تمكن من التتويج بعد ان حصد أربعة انتصارات مقابل انتصارين للشرطة ليحسم البطولة لصالحه ويتوج باللقب.

واكد ان الاتحاد يهنىء النفط بهذا الإنجاز ويتمنى له تقدم مستويات مماثلة في البطولات الخارجية التي سيمثل فيها العراق.

وكان فريق النفط لكرة السلة، قد فاز على الشرطة في آخر لقاء بنتيجة كبيرة (96-53)، ليكون عدد انتصارات النفط 3 وعدد انتصارات الشرطة 2، وبفوز النفط أصبح اللقب له رسمياً، بعد سلسلة المباريات الخاصة بالمباراة الختامية.