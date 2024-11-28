النفط بالصدارة وتغييرات في ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد الجولة الثامنة

شفق نيوز/ تصدر فريق النفط ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الثامنة ليزيح عن الصدارة التي تربع عليها طوال الجولات السابقة.

ويتصدر فريق النفط برصيد 15 نقطة، بينما جمعت أربعة أندية 14 نقطة وتنافست بفارق الأهداف ليحلّ الشرطة ثانياً، يليه الكرمة بالمركز الثالث، والزوراء بالمركز الرابع، وأربيل خامساً.

بينما جاء فريق زاخو بالمركز السادس وجمع 13 نقطة، فيما جمعت ثلاثة أندية 12 نقطة، وبفارق الأهداف حلّ النجف بالمركز السابع، والقوة الجوية بالمركز الثامن، والكهرباء بالمركز التاسع، وبالمركز العاشر جاء نفط ميسان وجمع 11 نقطة.

واشتركت ثلاثة أندية بعشر نقاط لكنها تباينت بفارق الأهداف، حيث جاء فريق الطلبة بالمركز 11، يليه الكرخ بالمركز 12، ثم كربلاء بالمركز 13، ‏وجمع فريقا القاسم ونفط البصرة تسع نقاط وبفارق الأهداف جاء القاسم بالمركز 14 ونفط البصرة بالمركز 15.

وحلّ نوروز بالمركز 16 برصيد ثمان نقاط متساوياً مع الميناء الذي جاء بالمركز 17 بفارق الأهداف، ودهوك بالمركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، وديالى بالمركز 19 برصيد ثلاث نقاط، وأخيراً الحدود بالمركز الأخير من دون نقاط.

وأجلت لجنة المسابقات ثلاث مباريات من الجولة الثامنة، وهي الكهرباء وضيفه الشرطة، والقوة الجوية مع نوروز، ودهوك مع القاسم، بسبب مشاركة الشرطة والجوية في دوري أبطال آسيا، ودهوك ببطولة الأندية الخليجية الأبطال.