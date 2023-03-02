النفط العراقي يضع أمله بالمصري محمد يوسف لانقاذه من ذيل ترتيب الدوري الممتاز

شفق نيوز / وصل المدرب المصري محمد يوسف ومواطنه مدرب اللياقة ناجح احمد، اليوم الخميس، إلى مطار بغداد قادمين من مصر لتولي تدريب نادي النفط.

وقال عضو ادارة نادي النفط مشتاق كاظم إن "يوسف واحمد وصلا العراق للبدء بقيادة فريق نادي النفط في المرحلة الثانية للموسم الكروي الحالي".

وأضاف كاظم أن "المدرب يوسف سيباشر فورا في تدريب الفريق وسيقوده خلال المرحلة الثانية في المنافسات"، مبينا أن "الادارة كانت قد اتفقت مع المدرب على كل التفاصيل الادارية والفنية والمالية وسيتم تقديم محمد يوسف رسميا لوسائل الإعلام مدربا لكرة النادي".

يذكر أن إدارة النفط أقالت المدرب حكيم شاكر بعد تراجع النتائج خلال قيادته للفريق في المرحلة الأولى.

ويحتل فريق النفط المركز الثامن عشر بترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات الدوري برصيد 16 نقطة.