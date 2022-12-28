النفط العراقي يحقق فوزاً تاريخياً على بطل اسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، فوزاً عريضاً وتاريخياً على بطل اسيا نادي "الرياضي" اللبناني، ضمن منافسات بطولة كأس غرب اسيا والخليج العربي.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، وانتهت بفوز الفريق العراقي بنتيجة 100-86 نقطة.

وقال مدرب النفط، خالد يحيى، لوكالة شفق نيوز "يعد فوزنا على الرياضي اللبناني تاريخيا على المستوى العربي، خاصة وان الفريق اللبناني لعب بكامل نجومه المعروفين اسيوياً".

واضاف "بالطبع كان فوزنا باستحقاق وكنا متقدمين من البداية وكانت الفترات لصالحنا وعجز المنافس من مجارات لاعبينا الذين ظهروا بقمة العطاء".

واكد يحيى "نطمح لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة على النادي الايراني اذ سيكون اللقاء في ايران"، مضيفا "كنت امتلك معلومات كاملة عن فريق الرياضي اللبناني وطبق اللاعبون الخطط التي رسمتها لهم وكانت النتيجة ايجابية".

ولفت الى ان "فريقنا كان جاهزا للمواجهة، لاسيما ان اللعب في ارضنا وامام جماهيرنا منحنا حافزاً كبيراً لتحقيق الفوز على فريق قوي".

وكان فريق النفط لكرة السلة قد افتتح مشوار بطولة كأس غرب اسيا والخليج العربي بالفوز على الكرامة السوري بنتيجة 89-66.