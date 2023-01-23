النفط السلوي ينسحب من بطولة عربية ويشترك بأخرى دولية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الاثنين، عن مشاركة فريق النفط السلوي في بطولة دبي الدولية والتي ستحتضنها قاعة نادي النصر الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 27 كانون الثاني الحالي ولغاية الخامس من شباط المقبل

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد السلة عهد فالح لوكالة شفق نيوز إن "البطولة الى جانب نادي النفط نادي الرياضي اللبناني، وبيروت اللبناني، وسلا المغربي، والإفريقي التونسي".

من جانب آخر؛ قرر الاتحاد عدم مشاركة الفريق في البطولة العربية للأندية وذلك لتداخلها مع بطولة سوبر غرب آسيا WASL .

وأوضح عهد فالح ان "الجهاز الفني فضل عدم التداخل اذ يحتاج الفريق للتركيز على خطف البطولة اضافة الى الجهد العالي للاعبين ضمن منافسات الدوري الممتاز و استدعاء بعض اللاعبين الى المنتخب الوطني لذلك قررت ادارة النادي و الكادر الفني التركيز أكثر على المشاركة الاسيوية الحالية و الاعتذار عن البطولة العربية في دبي".