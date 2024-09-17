النصر يقيل كاسترو من تدريب الفريق

شفق نيوز/ أعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي في "إكس": قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو.

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي يوم أمس الاثنين بهدف لمثله في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتولى كاسترو تدريب النصر في تموز 2023، وقاد الفريق في 54 مباراة، إذ حقق الفوز في 36 وخسر 9 وتعادل مثلها، كما قاده للتتويج ببطولة الملك سلمان للأندية العربية العام الماضي.

واحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي تحت قيادة كاسترو في الموسم الماضي، بالإضافة لخسارة نهائي كأس الملك وكأس السوبر السعودي أمام الهلال.