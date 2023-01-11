النصر يعلق على دور رونالدو في سعي السعودية لاستضافة كأس العالم

شفق نيوز/ علق نادي "النصر" السعودي، يوم الأربعاء، على تقارير إخبارية أشارت إلى أن عقد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ينطوي على التزامات، بشأن سعي السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في العام 2030.

وأوضح النادي في بيان باللغة الإنجليزية اليوم: "يود نادي النصر أن يوضح أنه وخلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو، لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم"، وفقا لما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأضاف: "ينصب تركيزه (رونالدو) الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وتحدثت تقارير عن أن "الدون البرتغالي" سوف على يحصل على أكثر من 400 مليون يورو (429 مليون دولار) خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 200 مليون يورو ليكون سفيراً لملف المملكة المشترك لاستضافة كأس العالم 2030، كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من ناديه الجديد النصر.

وزعم ذلك المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي) كان قد ساهم في تمويل صفقة انتقال رونالدو إلى "العالمي".

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع أسطورة كرة القدم البرتغالية يوم 31 ديسمبر الماضي، بعقد لمدة عامين ونصف العام، قبل أن يقدمه للجماهير عبر كرنفال ضخم في ملعب مرسول بارك بالرياض في 3 يناير الجاري.

ويقضي "صاروخ ماديرا" حالياً عقوبة انضباطية بالإيقاف مباراتين، أُوقعت عليه عندما كان يلعب لصالح نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ومن المنتظر أن يكون ظهوره الرسمي الأول مع "العالمي" عندما يواجه النصر نادي الاتفاق في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية، ووفقا لبعض التقارير، تعتزم تقديم ملفا بالاشتراك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، وفي حال نجاح ذلك، فستكون تلك النسخة الأولى من كأس العالم التي تستضيفها ثلاث قارات هي أفريقيا وأوروبا وآسيا.