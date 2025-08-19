النصر إلى نهائي السوبر السعودي على حساب الاتحاد

شفق نيوز- هونغ كونغ

حجز نادي النصر لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه المثير على الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هونغ كونغ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25 بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد. وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.

وبعدها سريعاً سجل فيلكس هدفا ثانياً والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.

وينتظر النصر في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين الأهلي والقادسية التي ستقام يوم الأربعاء.