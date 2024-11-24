النصر الإماراتي يصل إقليم كوردستان لملاقاة دهوك في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ ‏وصل وفد فريق النصر الإماراتي لكرة القدم إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأحد، استعداداً لخوض مباراته أمام مضيفه فريق دهوك بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات في دوري أبطال الخليج للأندية.

واستقبل رئيس نادي دهوك، عبد الله جلال وأعضاء النادي، وفد نادي النصر الإماراتي في مقر النادي بدهوك قادماً من مطار أربيل.

ويلاقي دهوك في ثالث مواجهاته يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فريق النصر الإماراتي على ملعب دهوك.

بينما سيستضيف النصر الإماراتي فريق دهوك على ملعب آل مكتوم الإماراتي في الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان فريق دهوك العراقي تعادل مع مستضيفه ظفار العُماني، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية، بينما فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0.