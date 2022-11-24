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النصر السعودي يقدم عرضاً "ضخماً" لرونالدو

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-24T11:03:22+0000
النصر السعودي يقدم عرضاً "ضخماً" لرونالدو

شفق نيوز/ كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي “النصر” السعودي، قدم عرضاً مغرياً للبرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بعد فسخ عقده مع "مانشستر يونايتد" براتب سنوي سيكون الأعلى في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن العقد سيكون لمدة عامين براتب سنوي يتجاوز100 مليون يورو، وهو راتب أعلى قليلا مما يتقاضاه الفرنسي "مبابي" مع "باريس سان جيرمان".

وأشارت إلى أن "رونالدو يرغب في الانضمام إلى دوري تنافسي على الألقاب المهمة، بهدف زيادة سجله من الأهداف في دوري أبطال أوروبا. لكن الأداء الذي قدمه المنتخب السعودي أمام الأرجنتين. أظهر لرونالدو أن اللاعبين السعوديين أتوا من دولة تتطور كرة القدم فيها بشكل متسارع".

وأكدت الصحيفة أن السبب الآخر الذي قد يدفع "رونالدو" إلى الموافقة على العرض السعودي، هو راتبه الضخم.

وتلقى رونالدو في الموسم الفائت عروضاً ضخمة من السعودية، حيث بلغ الراتب الذي عرض عليه نحو 250 مليون يورو لمدة موسمين، لكنه فضل البقاء في ناديه.

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