النصر السعودي يسجل رونالدو ويكشف عن موعد أول مباراة له

شفق نيوز/ سيخوض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أولى مبارياته مع النصر السعودي، في 22 كانون الثاني/ يناير الحالي، بعد نجاح ناديه الجديد، في تسجيله في قائمته.

ونجح النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" في ضم رونالدو، الذي تم تقديمه للجمهور الثلاثاء، إلى قائمته، بعدما فسخ بالتراضي عقد مهاجمه الكاميروني فينسينت أبوبكر المرتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد الإنكليزي.

ويحق للنصر تسجيل ثمانية لاعبين أجانب فقط في قائمته، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وبات أفضل لاعب في العالم خمس مرات متاحا لخوض لقاء النصر على ملعبه أمام الاتفاق في 22 يناير، بعد أن ينهي عقوبة الإيقاف لمباراتين.

وهي عقوبة مفروضة عليه على خلفية تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في أبريل الفائت.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ "النصر أنهى عقد فينسينت أبوبكر بالتراضي وتلقى كامل مستحقاته المالية"، مشيرا إلى تسجيل رونالدو قبل لقاء النصر أمام الطائي الجمعة.

وأضاف "لذا فهو قضى الآن مباراة واحدة من العقوبة وسيقضي الثانية أمام الشباب" في 14 يناير.

ولم يؤكد المصدر التقارير التي تناولت أن أبوبكر (30 عاما) في طريقه للتوقيع مع مانشستر يونايتد، واكتفى بالإشارة إلى أن المهاجم الكاميروني بات "لاعبا حرا وبوسعه التفاوض مع أي ناد".

وانضم رونالدو (37 عاما) إلى النصر في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو، سلّطت الأنظار بشدة على الدوري السعودي.

ويأتي التعاقد الأهم في الخليج، فيما تضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية مثل فورمولا واحد ورالي دكار لتغيّر صورتها المحافظة في العالم. ويأتي هذا في إطار حملة غير مسبوقة لتحقيق انفتاح اجتماعي كبير.

وتدرس السعودية التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، على ما أفاد مسؤولون.

وستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، ثم بعدها بخمس سنوات تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الألعاب الآسيوية. كما تترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات.