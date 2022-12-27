النصر السعودي يحسم الجدل حول انضمام كريستيانو رونالدو لصفوفه

شفق نيوز/ حسم رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، يوم الثلاثاء، الجدل الدائر حول التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، إن معظم ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر هو غير صحيح ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وارتبط كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده في الأسابيع الماضية مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بعد توتر العلاقة بسبب هجومه على الإدارة والجهاز الفني بتصريحات رسمية لوسائل الإعلام.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق إلى أن النصر قدم عرضا لرونالدو للتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو كراتب سنوي.