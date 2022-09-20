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النزاهة تستقدم قائد القوة الجوية ورئيس ناديها السابق لمخالفات مالية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-20T17:47:20+0000
النزاهة تستقدم قائد القوة الجوية ورئيس ناديها السابق لمخالفات مالية

شفق نيوز/ أصدر هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، أمراً باستقدام قائد القوة الجوية، ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، سابقاً، الفريق الركن شهاب جاهد، لارتكابه مخالفات مالية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحق قائد القوّة الجوية رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي سابقاً، في موضوع المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمها النادي".

وأضافت ان "المسؤول السابق ارتكب مخالفات في عقد تأجير قطعة أرض مخصصةٍ لنادي القوة الجوية في منطقة الوزيرية"، مبينة أنه "تمَّ تأجير القطعة لمدة 15 سنة لعددٍ من الأشخاص".

وبينت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".

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