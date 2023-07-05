النزاهة تداهم نادي الديوانية وتطلب جميع  السجلات المالية والإدارية

شفق نيوز/ أفاد عضو المكتب الاعلامي لنادي الديوانية علي قحطان، يوم الأربعاء، بأن فريقا من هيئة النزاهة أجرى تفتيشا مفاجئا لإدارة نادي الديوانية.

وقال قحطان لوكالة شفق نيوز، ان هيئة النزاهة طالبت ادارة النادي بكافة السجلات المالية والإدارية لنادي الديوانية.

واستبعد قحطان أن تكون النزاهة قد جاءت للتحقيق عن فساد مالي بمبلغ 600 مليون دينار استلمت كمنحة من وزارة الشباب والرياضة على مدى ثلاث سنوات ولم تصرف على النادي.

وبين أن التحقيق جرى بشكل موسع بشأن اضابير السجلات المالية والإدارية الخاصة بنادي الديوانية .

ويحتل فريق الديوانية المركز الأخير في قائمة فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 12 نقطة ليواجه هبوطه الرسمي لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.