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    • النرويج يتأهل إلى دور الـ 32 بعد فوزه على السنغال في مونديال 2026

    النرويج يتأهل إلى دور الـ 32 بعد فوزه على السنغال في مونديال 2026 جانب من مباراة المنتخبين النرويج والسنغال
    2026-06-23T04:33:48+00:00

    شفق نيوز - نيويورك

    حجز المنتخب النرويجي بطاقة العبور إلى دور الـ 32 في مونديال 2026، إثر تغلبه على نظيره السنغالي بنتيجة (3-2)، فجر اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضاً تأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على المنتخب العراقي.

    واحتضن ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي -الذي يستضيف المباراة النهائية للبطولة- اللقاء المثير عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت بغداد.

    وافتتح هولمجرين بيديرسن التسجيل للنرويج في الدقيقة 43، قبل أن يضيف النجم إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و58. وفي المقابل، أحرز إسماعيلا سار هدفي السنغال؛ الأول في الدقيقة 53، والآخر في الوقت بديل الضائع وتحديداً عند الدقيقة (90+3).

    وكانت النرويج قد استهلت مشوارها بالفوز على العراق بنتيجة (4-1)، في حين خسر المنتخب السنغالي مواجهته الأولى أمام فرنسا بنتيجة (1-3).

    ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره السنغالي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، في مواجهة حاسمة لإنعاش آمال أحد الطرفين في خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

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