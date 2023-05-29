النجف يُكرم وفادة الحدود بالتعادل في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تعادل نادي النجف لكرة القدم، يوم الاثنين، مع ضيفه الحدود سلبياً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف الدولي، وبهذه النتيجة رفع صاحب الأرض والجمهور رصيده إلى النقطة 43 بالمركز التاسع، في حين رفع الحدود رصيده للنقطة 42 بالمركز 12.

وبوقت سابق من اليوم، حسم نادي نوروز لكرة القدم، ديربي إقليم كوردستان، بتغلبه على نادي دهوك بهدفين لهدف، فيما حقق نادي كربلاء فوزاً ثميناً على مضيفه الكهرباء بهدف نظيف، لحساب الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز.