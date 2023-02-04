النجف يوضح أسباب مغادرة خلف ويقدم شهد خلفا له

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي النجف لكرة القدم، يوم السبت، التعاقد مع المدرب الجديد عبد الغني شهد خلفا للمدرب أحمد خلف لقيادة فريقها الكروي، فيما كشف أسباب عدم توصلها لاتفاق باستمرارها مع المدرب أحمد خلف.

وبخصوص عدم استمرار المدرب أحمد خلف، قال عضو إدارة النادي، علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التقت أحمد خلف، وطرحت جميع التساؤلات أمامه بخصوص تراجع نتائج الفريق وخاصة في المباريات الأخيرة والتي أدت الى تراجع الفريق بسلم الدوري على الرغم من امتلاكه للكثير من العناصر الجيدة".

وتابع: "ناقشنا مصير المحترفين حسب مستوياتهم الفنية، وبعدها تم تناول نقاط عديدة، وقدمت الهيئة الإدارية لأحمد خلف، شكرها وتقديرها للجهد الكبير الذي بذله خلال المدة الماضية وتمنت له التوفيق والنجاح في مشواره المقبل".

وأضاف هاشم، أن "الإدارة قررت باجتماعها تسمية الكادر التدريبي الذي سيقود الفريق للمرحلة المقبلة، ووقع الاختيار على ابن النجف الكابتن عبد الغني شهد ليكون على راس الهرم التدريبي للنادي خلال الجولات المقبلة".

ومن المقرر أن تقدم إدارة النجف، الكابتن عبد الغني شهد، اليوم خلال مؤتمر صحفي، وبعدها تكمل الإجراءات الخاصة بالتعاقد، كما سيباشر بقيادة أول وحدة تدريبية للفريق عصر اليوم.

ويحتل نادي النجف المركز السابع في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر برصيد 24 نقطة.