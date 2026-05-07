النجف يواجه أمانة بغداد في صراع البقاء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز- النجف

يواجه فريق النجف ضيفه أمانة بغداد، يوم الخميس، في ختام مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وستقام المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة مساءً، حيث يواجه "غزلان البادية" خطر الهبوط بشكل كبير إذ باتت فرصته ضئيلة للغاية وتكاد تقتصر على الفوز في جميع المباريات المتبقية مع تعثر الفرق المنافسة له، وهو سيناريو شبه مستحيل الحدوث.

ويحتل النجف حالياً المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

في المقابل، يسعى أمانة بغداد بتحقيق الفوز اليوم للابتعاد من منطقة الخطر، إذ أنه في حال واجه أي تعثر سيقربه من مناطق الهبوط أيضاً، لاسيما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، إذ أن فريق نفط ميسان والذي يعاني بدوره من شبح الهبوط، يطارده حيث يقع في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وفي حال انتهاء الموسم واستقرار أحد الفرق في المركز الثامن عشر فأنه سيخوض مواجهة فاصلة "بلي اوت" مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، والفائز منهما سيشارك في دوري نجوم العراق الموسم المقبل.