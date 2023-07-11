النجف يهزم نفط الوسط في مباراة ديربي من الدوري الممتاز

تمكن فريق نادي النجف من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 3-1 في ديربي نجفي اقيم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز.

جرت المباراة في الساعة الثامنة مساءً على ملعب النجف الدولي . سجل نفط الوسط اولا عن طريق منتظر ستار بالدقيقة 20 من الشوط الاول وفي الدقيقة 24 جاء هدف التعديل للنجف من كرة مرتدة معاكسة عن طريق بلال خضير ، واضاف النجف هدفه الثانية في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب حسين طالب وفي الدقيقة 87 جاء الهدف الثالث والاخير للنجف عن طريق مازن فياض.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 56 بالمركز السادس ، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 بالمركز 17 .