النجف يقيل مدربه المصري ويسمي علي جبار بديلاً له

شفق نيوز- النجف

‏أعلنت إدارة نادي النجف، يوم الخميس، عن تسمية كادر تدريبي جديد لفريقها الكروي، خلفا للمدرب المقال المصري محمد عبدالعظيم.

وسمت إدارة نادي النجف، المدرب علي عبد الجبار مديراً فنيا لكرة النجف.

كما سمت الإدارة، الكادر المساعد المؤلف من حاتم صاحب مساعداً للمدرب، وحيدر عبودي مساعداً ثانياً، وابراهيم سالم مدربا للحراس.

‏وجاء قرار الاقالة للمدرب المصري بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريق النجف في دوري نجوم العراق لكرة القدم، وكان آخرها خسارة الفريق أمام الميناء بنتيجة 4-2.

ويحتل فريق النجف بعد انتهاء الجولة الرابعة المركز 19 بدون نقاط.